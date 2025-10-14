FC 26 SBC 83+ Upgrade | Un Pacchetto per la Tua Squadra!
È il momento di una SBC semplice e super conveniente! La sfida “83+ Upgrade” ti offre la possibilità di ottenere un pacchetto con un giocatore oro raro con un rating minimo di 83. Hai 7 giorni per completarla, quindi non perdere tempo. Requisiti della Sfida. Per ottenere il pacchetto, dovrai scambiare una rosa che soddisfi un unico e semplice requisito: Valutazione squadra: minimo 82. Giocatore con OVR minimo 84: 1. Ne vale la pena?. Senza dubbio, questa SBC è da fare. Con un costo relativamente basso (ti basterà usare giocatori di bassa valutazione che hai già nel club), potrai avere la possibilità di trovare un’ottima carta per la tua squadra. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Scopri altri approfondimenti
Doveroso aggiornamento su #Poste, ho notato un upgrade per via dell'Agro (TS): ora c'è una ragazza che consegna a fine giornata (h 18!), ma molto gentile e mette la spedizione/il pacchetto nell'ascensore senza chiedere! #corriere - X Vai su X
PACCHETTO COPPIA – “Essenza di Sicilia” Benessere per due tra gli agrumi alla Valle dei Margi Cosa include: Apericena nella nostra area relax, tra verde e tramonto ? Mezza pensione: pernottamento + pranzo a 2 portate (bevande escluse) ? - facebook.com Vai su Facebook
EA FC 26 Mateta Ratings Reload SBC: Solutions, cost & more details - In this article, check out the latest information on EA FC 26 Mateta Ratings Reload SBC, requirements, task, solutions and more details. Scrive khelnow.com
EA FC 26 Base Hero Matchday Pick SBC (October 12): All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the second version of the EA FC 26 Base Hero Matchday Pick SBC in Ultimate Team, allowing gamers to choose between three Hero items to add to their squads. Riporta sportskeeda.com
FC 26: How To Complete Harry Kane Bundesliga POTM SBC, Cheapest Solution - Complete the FC 26 Harry Kane Bundesliga POTM SBC for cheap! Da realsport101.com