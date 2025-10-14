FBI – Stagione 8 si apre con una morte importante

La stagione 8 di FBI si apre con una grave perdita per la squadra di Jubal, ma c’è un lato positivo. Nell’ambito del palinsesto televisivo 2025-2026 della CBS, l’unico programma di Dick Wolf trasmesso dalla rete ha gradualmente aumentato il numero di spettatori nel corso degli anni. In qualche modo, FBI ha superato tutti i programmi delle serie Law & Order e One Chicago in termini di ascolti. Detto questo, è logico che sia una delle prime visioni più attese del ciclo. Ora che la CBS ha deciso di lanciare NCIS’ Super Tuesday, FBI si sposta al lunedì sera e attualmente è l’unico programma del suo genere. 🔗 Leggi su Cinefilos.it