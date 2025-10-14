Favori ricatti e bisturi di Stato | sospeso il prof dell’Università di Salerno sospeso il professore Alfano dell’Università di Salerno
La Procura di Salerno ha disposto la sospensione per dodici mesi del professor Carmine Alfano, ordinario di Chirurgia plastica e coordinatore della Scuola di specializzazione dell’Università di Salerno. L’ordinanza, firmata dal Gip lo scorso 10 ottobre ed eseguita dai Carabinieri, arriva dopo mesi di indagini per stalking, concussione, falso ideologico e truffa aggravata ai danni dello Stato. Il nome di Alfano era emerso sulle pagine de Il Fatto Quotidiano e de L’Espresso, che avevano documentato un clima di favoritismi e vessazioni verso gli studenti della “Scuola Medica Salernitana”. E poi di pratiche illecite di ricorso alla chirurgia estetica con soldi pubblici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
