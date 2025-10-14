Fatture false per 12 milioni con società schermo | sequestri anche in Campania
Tempo di lettura: 2 minuti Società schermo per emettere fatture false per oltre 12 milioni di euro ed evadere imposte per imposte per circa 2 milioni di euro. Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Fermo nei confronti dell’amministratore di una società di capitali operante nel Piceno. Il sequestro riguarda disponibilità finanziarie, quote societarie, beni immobili nel Comune di Napoli e due autoveicoli, per un valore complessivo pari al profitto del reato cioè 2 milioni. Il provvedimento, richiesto dalla Procura di Fermo, giunge al termine di complesse indagini condotte dalla Compagnia di San Benedetto del Tronto, avviate a seguito di una verifica fiscale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
