Fattori al centro di Livorno | intervista all’assessora alla cultura Angela Rafanelli

LIVORNO Nel bicentenario della nascita di Giovanni Fattori, Livorno celebra uno dei suoi figli più illustri con una grande mostra a Villa Mimbelli, che sta attirando un pubblico numeroso e trasversale. Non si tratta solo di un'esposizione celebrativa, ma di un'occasione per rileggere in profondità la figura dell'artista e riscoprirne la sorprendente modernità e attualità. Un progetto nato in tempi stretti ma con una visione chiara, che ha coinvolto studiosi, istituzioni e cittadini, diventando uno dei momenti culturali più significativi degli ultimi anni a Livorno. A parlarci della mostra, dalla sua nascita al suo sviluppo, è l'assessora alla cultura di Livorno, Angela Rafanelli.