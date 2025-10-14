Farwa laureata a tempo di record | da avvocato aiuterò gli immigrati

Milano, 14 ottobre 2025 – Ha 22 anni e un sogno: laurearsi in Giurisprudenza. Un traguardo che Farwa Sajid, nata a Milano da genitori pakistani, sta per raggiungere a tempo di record perché dopo la prima laurea (triennale) conseguita in un anno, conquisterà la seconda (magistrale) nello stesso arco di tempo. “Ho già superato tutti gli esami – racconta – e sto scrivendo la tesi con l’obiettivo di laurearmi a dicembre” all’Università Bicocca. Come ha fatto a completare due cicli di studi in così poco tempo? “Amo ciò che studio. Sono sempre riuscita a dare molti esami in una sola sessione e ho sfruttato la possibilità, una volta completati quelli del mio piano di studi, di ‘far sbloccare’ dalla segreteria i successivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

