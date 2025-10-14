Far Oer le isole felici del pallone esistono E i loro ragazzi giocano per strada meno dei nostri

Coi finanziamenti Uefa-Fifa nell'Isola delle pecore sono cresciuti i club, le strutture e tanti atleti sono pro' all'estero. Capo Verde, invece, ha vinto il girone davanti al Camerun. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Far Oer, le isole felici del pallone esistono. E i loro ragazzi giocano per strada meno dei nostri

Far Oer, le isole felici del pallone esistono. E i loro ragazzi giocano per strada meno dei nostri - Fifa nell'Isola delle pecore sono cresciuti i club, le strutture e tanti atleti sono pro' all'estero. Riporta gazzetta.it

Flop Austria, poker Olanda, Isole Far Oer nella leggenda: i risultati delle qualificazioni Mondiali - I risultati della serata del 12 ottobre delle qualificazioni Mondiali: flop Austria al 95esimo, impresa delle Isole Far Oer ... Segnala calciomercato.it

Vucinic, esordio choc da c.t. del Montenegro: perde 4-0 con le Isole Far Oer, doppietta da uno che... vendeva pizze surgelate - L'ex attaccante, fra le altre, di Roma e Juventus protagonista di un debutto da incubo sulla panchina della Nazionale. Si legge su msn.com