Fantasma in guerra | il nuovo thriller spagnolo di Netflix trama e quando esce

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diretto da Agustín Díaz Yanes, "Fantasma in guerra" è stato presentato in anteprima al Festival di San Sebastián, e racconta una storia di coraggio e sacrificio ispirata alla più grande operazione segreta mai condotta contro l’organizzazione terroristica ETA. Dopo l’uscita nelle sale spagnole. 🔗 Leggi su Today.it

