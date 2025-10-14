Fantacampionato Milan | i giocatori con la fantamedia più alta fino alla 6ª giornata
Da Pulisic a Saelemaekers: i 5 giocatori rossoneri che tra bonus e malus hanno collezionato il miglior punteggio in questa primissima parte di stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Due grossi problemi https://bmbr.cc/99be5og #Fantacalcio #Milan #Estupinan #Pulisic - X Vai su X
Mike Maignan è tornato a livelli da top e il suo futuro sembra essere ancora in Serie A...anche se non sarà al Milan! La pista è una di quelle incredibili - facebook.com Vai su Facebook
Fantacampionato, Milan: i giocatori con la fantamedia più alta fino alla 6ª giornata - Da Pulisic a Saelemaekers: i 5 giocatori rossoneri che tra bonus e malus hanno collezionato il miglior punteggio in questa primissima parte di stagione ... msn.com scrive
Fantacampionato, Lecce: i giocatori con la fantamedia più alta fino alla 6ª giornata - Da Sottil a Camarda: i 5 giocatori giallorossi che tra bonus e malus hanno collezionato il miglior punteggio in questa primissima parte di stagione ... Lo riporta msn.com
Fantacampionato, Napoli: i giocatori con la fantamedia più alta fino alla 6ª giornata - Da Hojlund a Politano: i 5 giocatori che tra bonus e malus hanno collezionato il miglior punteggio in questa primissima parte di stagione ... Come scrive msn.com