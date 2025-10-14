di Anna Marchetti "In epoca napoleonica Fano fu capoluogo del distretto della Vallata del Metauro. Quindi l’ipotesi di Fano capoluogo di provincia ha le radici nella storia del nostro territorio". Per l’ex assessore Dino Zacchilli "Fano ha sempre svolto ruoli di riferimento per il bacino del Metauro e del Cesano ed è legittima la richiesta avanzata dal sindaco Luca Serfilippi di diventare capoluogo al pari di Pesaro e Urbino ". Ed ecco le prove: "In epoca napoleonica, tra il 1805 e il 1814, quando all’Italia fu dato un assetto amministrativo simile a quello della Francia (dipartimenti, distretti, comuni) – spiega Zacchilli – Fano fu capoluogo del distretto della Vallata del Metauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fano capoluogo, la storia è con noi. Lo era già dai tempi di Napoleone"