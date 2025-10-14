Fanno esplodere il casolare durante lo sgombero nel Veronese | morti tre carabinieri Ferma

AGI - Tre Carabinieri sono morti nell'esplosione di un immobile rurale nel comune di Castel d'Azzano in provincia di Verona. L'esplosione è avvenuta durante le operazioni di perquisizione dell'immobile interessato da una procedura di sgombero coattivo: la struttura è crollata travolgendo gli operatori.  A innescare l'esplosione una donna che occupava l'immobile. L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. I feriti sarebbero almeno una quindicina. L'immobile era un casolare agricolo fatiscente già occupato in passato da braccianti. Fermati i 3 fratelli. Due persone sono state fermate immediatamente: sono fratello e sorella. 🔗 Leggi su Agi.it

