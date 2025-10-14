Fammi giocare due minuti con te Sinner sfida… Scanagatta a Riad

(Adnkronos) – La prima sfida, per Jannik Sinner, al Six Kings Slam arriva quando meno te l'aspetti. Durante l'allenamento di oggi, martedì 14 ottobre, alla vigilia della sfida d'esordio contro Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del ricchissimo torneo esibizione di Riad, il tennista azzurro è stato protagonista di un simpatico siparietto con Ubaldo Scanagatta, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

