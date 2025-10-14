Falso cieco per 50 anni adesso deve restituire 1 milione allo stato

Faceva giardinaggio, potava le siepi e andava a fare la spesa al mercato senza alcun tentennamento apparente. Altro che non vedente! Una storia che sembra scritta per il cinema neorealista e invece è tutta vera. Per oltre cinquant’anni un uomo dell’area arzignanese nel Vicentino, ha vissuto un doppio gioco impeccabile: cieco per lo Stato, perfettamente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Falso cieco per 50 anni, adesso deve restituire 1 milione allo stato

News recenti che potrebbero piacerti

Falso cieco da 50 anni incassa un milione di euro da Inps e Inail: settantenne filmato mentre fa acquisti e cura il giardino di casa - facebook.com Vai su Facebook

Si è spacciato per falso cieco per più di mezzo secolo, percependo indennità e sussidi. Una truffa da un milione di euro. ? https://rainews.it/tgr/veneto - X Vai su X

Il falso cieco da 50 anni che faceva la spesa da solo e giardinaggio: truffa da 1 milione di euro - Per Inps e Inail era non vedente al 100%, invece era in grado di svolgere attività di ogni genere senza aiuto. Riporta today.it

Falso cieco da oltre 50 anni, ha preso indennità non dovute per un milione - Percepiva un sussidio di invalidità per cecità assoluta ma faceva spesa e giardinaggio (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Falso cieco scoperto dopo 50 anni: incassati oltre un milione di euro in sussidi - Per l’Inps e l’Inail era cieco assoluto da oltre cinquant’anni, ma nella realtà conduceva una vita perfettamente autonoma. msn.com scrive