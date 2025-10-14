Falso cieco per 50 anni adesso deve restituire 1 milione allo stato

14 ott 2025

Faceva giardinaggio, potava le siepi e andava a fare la spesa al mercato senza alcun tentennamento apparente. Altro che non vedente! Una storia che sembra scritta per il cinema neorealista e invece è tutta vera. Per oltre cinquant’anni un uomo dell’area arzignanese nel Vicentino, ha vissuto un doppio gioco impeccabile: cieco per lo Stato, perfettamente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

falso cieco per 50 anni adesso deve restituire 1 milione allo stato

© Lidentita.it - Falso cieco per 50 anni, adesso deve restituire 1 milione allo stato

