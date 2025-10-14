Fabrizio Romano | Ho annunciato questo colpo all’Inter e poi non è arrivato ma era tutto fatto

Fabrizio Romano. Durante un’intervista, Fabrizio Romano ha raccontato uno degli episodi più curiosi delle ultime sessioni di mercato: il mancato trasferimento di Lazar Samardzic allInter. Secondo l’esperto, l’operazione era ormai praticamente conclusa, con il giocatore già sottoposto alle visite mediche necessarie. Foto e video lo immortalavano all’uscita dalla clinica, pronto a unirsi al club nerazzurro. Romano ha spiegato nei dettagli come si sono svolti i fatti: “ Samardzic all’Inter è qualcosa che ho annunciato e che rimane realtà, perché il giocatore ha fatto le visite mediche e ci sono foto e video che lo dimostrano “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

