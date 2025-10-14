Fabri Fibra al Monsterland Halloween Festival all’Autodromo di Imola

Imola (Bologna), 14 ottobre 2025 – La squadra di Monsterland è al completo. Annunciato il nome dell’ultimo artista che si esibirà nel grande festival di Halloween in programma il 31 ottobre all’Autodromo di Imola. Si tratta di Fabri Fibra. La previsione degli organizzatori dell’evento, presentato ufficialmente oggi a Bologna nella sede della Regione, è quella di portare 30mila persone all’Enzo e Dino Ferrari nella notte più spaventosa dell’anno. La squadra degli artisti è, come detto, al completo. Prima di Fibra, era già stata annunciata la presenza d i Gabry Ponte, Lazza, Anna Pepe, Emis Killa e Kid Yugi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

