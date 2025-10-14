Fabio Fognini e Filippo Magnini polemici con Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle | scintille in diretta

Durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle, il pubblico ha notato un momento di tensione tra i concorrenti. Barbara d’Urso si è esibita in un tango intenso sulle note di Sweet Dreams, ma a rubare la scena è stata la reazione di Fabio Fognini e Filippo Magnini. Nel corso della performance, è stato trasmesso un breve video che mostrava la prima coreografia di Barbara nello stesso studio. Un espediente pensato dal suo maestro di ballo, Pasquale La Rocca, per creare un legame narrativo e permetterle un piccolo momento di respiro. Selvaggia Lucarelli ironizza: “È un po’ di doping”. La trovata di Pasquale La Rocca non è passata inosservata, nemmeno ai giudici. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Fabio Fognini e Filippo Magnini polemici con Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: scintille in diretta

Approfondisci con queste news

DAL CAMPO AL PALCO Flavio Cobolli ha fatto una sorpresa ieri sera a Fabio Fognini, presentandosi a Ballando con le stelle per sostenere l’amico #ubitennis #atp #fognini #cobolli #ballandoconlestelle - facebook.com Vai su Facebook

Flavio Cobolli con Fabio Fognini a 'Ballando con le Stelle' - X Vai su X

Ballando con le stelle, siparietto Fognini-Cobolli. Martina Colombari appello accorato a Costacurta - Fabio Fognini apre la puntata di 'Ballando con le stelle' con il tifo in platea di Flavio Cobolli. Secondo sport.virgilio.it

Ballando con le stelle: Martina Colombari in lacrime, Fognini massacrato, che bufera - Martina Colombari si commuove, Fabio Fognini reagisce alla giuria e Filippo Magnini fatica nel cha cha. Come scrive sport.virgilio.it

Filippo Magnini e Fabio Fognini si sono posizionati a metà della classifica - Barbara D'Urso, Fognini e Magnini, la classifica finale e i bonus ... Si legge su gazzetta.it