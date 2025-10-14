Fabio Fognini e Filippo Magnini polemici con Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle | scintille in diretta

Tivvusia.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle, il pubblico ha notato un momento di tensione tra i concorrenti. Barbara d’Urso si è esibita in un tango intenso sulle note di Sweet Dreams, ma a rubare la scena è stata la reazione di Fabio Fognini e Filippo Magnini. Nel corso della performance, è stato trasmesso un breve video che mostrava la prima coreografia di Barbara nello stesso studio. Un espediente pensato dal suo maestro di ballo, Pasquale La Rocca, per creare un legame narrativo e permetterle un piccolo momento di respiro. Selvaggia Lucarelli ironizza: “È un po’ di doping”. La trovata di Pasquale La Rocca non è passata inosservata, nemmeno ai giudici. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

fabio fognini e filippo magnini polemici con barbara d8217urso a ballando con le stelle scintille in diretta

© Tivvusia.com - Fabio Fognini e Filippo Magnini polemici con Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: scintille in diretta

Approfondisci con queste news

fabio fognini filippo magniniBallando con le stelle, siparietto Fognini-Cobolli. Martina Colombari appello accorato a Costacurta - Fabio Fognini apre la puntata di 'Ballando con le stelle' con il tifo in platea di Flavio Cobolli. Secondo sport.virgilio.it

fabio fognini filippo magniniBallando con le stelle: Martina Colombari in lacrime, Fognini massacrato, che bufera - Martina Colombari si commuove, Fabio Fognini reagisce alla giuria e Filippo Magnini fatica nel cha cha. Come scrive sport.virgilio.it

fabio fognini filippo magniniFilippo Magnini e Fabio Fognini si sono posizionati a metà della classifica - Barbara D'Urso, Fognini e Magnini, la classifica finale e i bonus ... Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Fabio Fognini Filippo Magnini