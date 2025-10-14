F1 | Il Film | Il film dei record in arrivo su Apple TV+

Apple TV+ è pronto ad accogliere sul proprio catalogo F1: Il Film, il film a tema sportivo con il maggior incasso di tutti i tempi. Dopo aver conquistato pubblico, critica e botteghino, il film sulla Formula 1 interpretato da Brad Pitt si avvia ad ammaliare gli abbonati di Apple TV+. Il lancio del film sulla piattaforma, infatti, è stato annunciato nella giornata di ieri, e sarà il 12 dicembre 2025. Il lancio sulla piattaforma di Apple arriva dopo quasi quattro mesi dalla distribuzione in home video avvenuta lo scorso 22 agosto. Incasso, recensioni e successo del blockbuster estivo F1: Il Film. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - F1: Il Film | Il film dei record in arrivo su Apple TV+

