La Ferrari ha ottenuto 14 vittorie nei GP corsi negli Stati Uniti d'America. Di esse, 9 sono state centrate nel GP degli USA propriamente detto (1975, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2018, 2024); 2 nel GP degli Usa East (1978, 1979) e 3 nel GP degli Usa West (1976, 1978, 1979). Che confusione! Meglio ragionare per autodromo e guardare solo ad Austin. Orbene, la pista texana non è particolarmente amica delle Rosse. Delle 12 edizioni andate sinora in scena al Circuit of the Americas, la Scuderia di Maranello ne ha vinte 2. Nel 2018, quando Kimi Räikkönen realizzò il proprio proverbiale "Canto del Cigno", dando una lezione a Lewis Hamilton sull'argomento "gestione degli pneumatici".

F1, i precedenti della Ferrari ad Austin. L'edizione 2024 è stata la migliore di sempre!