F1 i precedenti della Ferrari ad Austin L’edizione 2024 è stata la migliore di sempre!
La Ferrari ha ottenuto 14 vittorie nei GP corsi negli Stati Uniti d’America. Di esse, 9 sono state centrate nel GP degli USA propriamente detto (1975, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2018, 2024); 2 nel GP degli Usa East (1978, 1979) e 3 nel GP degli Usa West (1976, 1978, 1979). Che confusione! Meglio ragionare per autodromo e guardare solo ad Austin. Orbene, la pista texana non è particolarmente amica delle Rosse. Delle 12 edizioni andate sinora in scena al Circuit of the Americas, la Scuderia di Maranello ne ha vinte 2. Nel 2018, quando Kimi Räikkönen realizzò il proprio proverbiale “Canto del Cigno”, dando una lezione a Lewis Hamilton sull’argomento “gestione degli pneumatici”. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le lacrime di dolore degli anni precedenti si trasformano in lacrime di gioia. A Suzuka Michael #Schumacher conquista il titolo piloti #F1 con la #Ferrari, spezzando un lungo digiuno per Maranello. Oggi, 25 anni fa. "Niente sarà più come prima" (Jean Todt) - X Vai su X
La Provincia Unica TV. . Un’alluvione senza precedenti in Brianza quella di settimana scorsa. Si parla di oltre 70 milioni di euro di danni: il punto dei sindaci di Meda Santambrogio e Lentate sul Seveso Ferrari - facebook.com Vai su Facebook
F1, apoteosi Ferrari ad Austin: Leclerc precede Sainz e Verstappen sul traguardo - Prestazione dominante in Texas delle due Ferrari, con il monegasco che domina dal primo all'ultimo giro del Gp degli Stati Uniti e lo spagnolo che passa Verstappen ai box. Come scrive ilgiornale.it
F1, Gp Austin: Ferrari in pole con Leclerc. Dietro Norris ed Hamilton, quarto Sainz e sesto Verstappen - La Ferrari torna in pole e lo fa nel GP di Austin, in Texas, con un Charles Leclerc particolarmente ispirato. Segnala ilgazzettino.it
F1, Gp Austin: Verstappen vince la Sprint, duello tra le due Ferrari – L’ordine di arrivo e la nuova classifica - Max Verstappen Carlos Sainz Lando Norris Charles Leclerc George Russell Lewis Hamilton Kevin Magnussen Nico Hulkenberg Sergio Perez Oscar Piastri Yuki Tsunoda Franco Colapinto Lance Stroll Pierre ... Scrive ilfattoquotidiano.it