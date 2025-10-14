F1 GP Stati Uniti | gli orari e dove vedere Sprint qualifiche e gara di Austin in tv e streaming

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La copertura televisiva del 19° appuntamento della stagione: tutto il weekend di gara verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Motori accesi anche su TV8, con la Sprint e le qualifiche sabato in diretta, la corsa di domenica in differita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1 GP Stati Uniti: gli orari e dove vedere Sprint, qualifiche e gara di Austin in tv e streaming

