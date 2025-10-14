F1 25 Title Update 1.13 Svelato Il Patch Notes Del Settimo Aggiornamento

Il Title Update 1.13 di F1 25 è stato annunciato. La patch del settimo aggiornamento potrà essere scaricata a partire da martedi 14 Settembre per le piattafomre di gioco PlayStation 5 e Xbox Series XS. F1 25. Acquista il nuovo capitolo del simulatore di Forumla 1 di Codemasters su Amazon con uno sconto del 28%. 79.99€ 57.99€ Compra Ora! L’aggiornamento in questione apporta correttivi al gameplay del simulatore ed in modo specifico al comportamento dell’IA che sarà in grado di ritardare la frenata in ingresso di curva e di accellerare in anticipo in uscita. Inoltre sono stati risolti alcuni bug nella modalità carriera ed è stato risolto un problema con la periferica Logitech G923. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - F1 25 Title Update 1.13 Svelato Il Patch Notes Del Settimo Aggiornamento

