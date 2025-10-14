Ezio Liberatore lancia Quinto atto e inaugura il suo nuovo percorso artistico

14 ott 2025

Quinto atto” è il nuovo brano del pescarese Ezio Liberatore, lanciato recentemente sulle principali piattaforme streaming.Due anni dopo l'uscita di "Come quando fuori piove", il giovanissimo artista ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi 2023 si esprime con una nuova maturità musicale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

