ex scuole date alle associazioni

14 ott 2025

Continua a crescere la rete cittadina ‘ Spazio Comune ’ promossa dall’amministrazione comunale di Cesena per valorizzare immobili pubblici poco utilizzati, rigenerarli e restituirli alla comunità. Oggi si arricchisce di tre nuovi edifici comunali attualmente inutilizzati, un tempo sedi scolastiche: si tratta delle ex scuole di Ruffio (via Provinciale 123, civici 1249–1265), San Vittore (via San Vittore 1410) e Tessello (via Tessello, civici 6579–6675). Gli immobili, entrati ufficialmente nel progetto, sono stati concessi in uso attraverso procedure a evidenza pubblica ad enti del terzo settore, associazioni culturali, sportive e sociali, per la realizzazione di attività di interesse generale coerenti con le finalità del progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

