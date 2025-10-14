Ex Olcese al via lo sgombero del magazzino abbandonato a Sant' Agabio

È iniziata questa mattina un'operazione di bonifica e sgombero dell'area dell'ex Olcese a Sant'Agabio.Negli ultimi 25 anni, da quando la fabbrica è stata abbandonata, la zona era diventata un ricovero per senzatetto e anche un centro di spaccio, spesso al centro di operazioni delle forze. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ex Olcese, al via l’operazione di sgombero con ruspe e polizia http://dlvr.it/TNfwPG @LaStampa - X Vai su X

Ex Olcese, sgombero in corso. L’area acquistata da un privato sarà riqualificata: residenze, studentato, verde - Presidio delle forze dell'ordine e ruspe in azione: l’ex area industriale era da anni simbolo di degrado rubano ... Lo riporta lavocedinovara.com