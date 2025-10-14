Ex Muzio Gallo alberi tagliati | ora parola alla Regione

E’ bastato poco che con l’arrivo delle prime piogge a settembre un grande ramo di un albero collocato nell’area dell’ex ospedale Muzio Gallo a Osimo cadesse sulla carreggiata in via Striscioni. Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco. I residenti si lamentano della pericolosità e ogni volta che si transita lungo quella via si pensa sempre al peggio. "Il Comune ad agosto ha sollecitato Ast 2 a intervenire dopo che alcuni alberi negli ultimi tempi erano crollati lungo via Striscioni, mettendo a repentaglio automobilisti e anche le abitazioni più a monte del centro abitato di Villa. I lavori per la messa in sicurezza con abbattimento di otto esemplari sono iniziati, dureranno circa due settimane – ha spiegato la sindaca Michela Glorio -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

