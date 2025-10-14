Ex Milan è ufficiale | Tomasson non è più il Commissario Tecnico della Svezia

E' ormai ufficiale. Dopo i disastrosi numeri collezionati in panchina, L'ex Milan Tomasson non è più il commissario tecnico della Svezia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, è ufficiale: Tomasson non è più il Commissario Tecnico della Svezia

News recenti che potrebbero piacerti

Il Milan perde Alexis Saelemaekers. Ora è ufficiale: l’esterno belga salterà la sfida contro la Fiorentina in programma la prossima domenica. Resta in dubbio anche per il Pisa Commenti #ACMilan - facebook.com Vai su Facebook

UFFICIALE Rabiot, assente all’allenamento: Milan in ansia - X Vai su X

Roma: UFFICIALE l'ex Milan Gandini - Era nell'aria da tempo e nell'intervista rilasciata questa mattina (LEGGI QUI) di fatto aveva anticipato una decisione presa da tempo. Segnala calciomercato.com

Ex Milan, Rebic torna in Croazia: ufficiale all'Hadjuk Spalato - dopo essersi svincolato a parametro zero dal Lecce al termine del suo contratto in data 30 giugno 2025 - Da calciomercato.com

Milan, i ricordi dell'ex Rami: "Robinho il top. Balotelli ne combinava talmente tante..." - L'ex difensore del Milan, Adil Rami, nel corso dell'intervista rilasciata a L'Equipe ha raccontato alcuni aneddoti legati al suo passato in rossonero e su alcuni ex compagni di squadra con i quali ha ... Secondo tuttomercatoweb.com