Tempo di lettura: 2 minuti “Per interventi necessari ed indifferibili per tutelare il patrimonio comunale ed il decoro urbano”, i Commissari straordinari del Comune di Avellino decidono di investire quasi novemila euro per l’esecuzione del lavaggio di rivestimenti esterni in marmo su edificio denominato “ex-GIL”. In altre parole sono in corso i lavori di pulizia della facciata dell’ex cinema Eliseo, oggetto di numerosi atti vandalici e deturpativi. Dopo indagine di mercato sul portale di eProcurement del Comune di Avellino “TRASPARE” e? stata effettuata una richiesta di preventivo all’operatore economico “CIDAP s. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ex Eliseo, la pulizia delle facciate costa quasi novemila euro