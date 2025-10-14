Ex Eliseo la pulizia delle facciate costa quasi novemila euro
Tempo di lettura: 2 minuti “Per interventi necessari ed indifferibili per tutelare il patrimonio comunale ed il decoro urbano”, i Commissari straordinari del Comune di Avellino decidono di investire quasi novemila euro per l’esecuzione del lavaggio di rivestimenti esterni in marmo su edificio denominato “ex-GIL”. In altre parole sono in corso i lavori di pulizia della facciata dell’ex cinema Eliseo, oggetto di numerosi atti vandalici e deturpativi. Dopo indagine di mercato sul portale di eProcurement del Comune di Avellino “TRASPARE” e? stata effettuata una richiesta di preventivo all’operatore economico “CIDAP s. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina il Primo Ministro francese, Sèbastien Lecornu, ha presentato le sue dimissioni al Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, il quale, come annunciato dall”Eliseo, le ha accettate. Le dimissioni sono arrivate solo p - facebook.com Vai su Facebook
In campo ex magistrati consiglieri Crt, 'si faccia pulizia' - Due consiglieri della Fondazione Crt, ex magistrati, prendono posizione con lettere molto dure - Lo riporta ansa.it