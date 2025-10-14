Evasione e aggravamento pena | 45enne in fuga dagli arresti domiciliari arrestato dai carabinieri a Ferentino

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia di Anagni (Frosinone) hanno messo fine alla breve fuga di un uomo che aveva violato il regime degli arresti domiciliari. Nel pomeriggio di ieri, 12 ottobre, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne già noto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it