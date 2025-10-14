Evasione e aggravamento pena | 45enne in fuga dagli arresti domiciliari arrestato dai carabinieri a Ferentino
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia di Anagni (Frosinone) hanno messo fine alla breve fuga di un uomo che aveva violato il regime degli arresti domiciliari. Nel pomeriggio di ieri, 12 ottobre, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne già noto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Piuttosto che stare in casa con la suocera, dove era "bloccato" agli arresti domiciliari, aveva preferito andare a dormire in auto. Una fuga di pochi metri che però è costata cara a un uomo di 57 anni, finito a processo per evasione. I fatti risalgono al settembre 20 - facebook.com Vai su Facebook