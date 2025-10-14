Evade dalla comunità arrestato straniero armato di pistola Beretta carica

L'uomo aveva una pistola Beretta calibro 9x21 con alcuni colpi già inseriti nel caricatore, quindi potenzialmente pronta a sparare.

Straniero evade dalla comunità: arrestato. Con sé aveva pistola con il colpo in canna - Un 34enne straniero è stato fermato in provincia di Monza dopo essere evaso dalla comunità di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano, dove era stato ristretto agli arresti domiciliari. Scrive msn.com