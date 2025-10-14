Evade dalla comunità arrestato straniero armato di pistola Beretta carica

Imolaoggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo aveva una pistola Beretta calibro 9x21 con alcuni colpi già inseriti nel caricatore, quindi potenzialmente pronta a sparare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

