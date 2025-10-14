L’ Assemblea Generale straordinaria di novembre per votare l’ esclusione di Israele dall’ Eurovision Song Contest 2026 non avrà più luogo. Stando a quanto riportato dalla BBC, l’ Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) ha fatto sapere che “i recenti sviluppi in Medio Oriente” hanno portato a riconsiderare la decisione. Il piano di pace per Gaza, firmato ieri a Sharm el Sheikh, e la situazione geopolitica in costante evoluzione sembrano essere stati decisivi. Il verdetto sulla partecipazione dello Stato Ebraico alla kermesse, prevista a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026, slitta così alla riunione tradizionale di dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eurovision 2026, salta il voto per decidere l’esclusione di Israele. L’EBU: “Alla luce degli sviluppi in Medio Oriente, necessaria una discussione di persona”