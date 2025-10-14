Eurovision 2026 salta il voto per decidere l’esclusione di Israele L’EBU | Alla luce degli sviluppi in Medio Oriente necessaria una discussione di persona
L’ Assemblea Generale straordinaria di novembre per votare l’ esclusione di Israele dall’ Eurovision Song Contest 2026 non avrà più luogo. Stando a quanto riportato dalla BBC, l’ Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) ha fatto sapere che “i recenti sviluppi in Medio Oriente” hanno portato a riconsiderare la decisione. Il piano di pace per Gaza, firmato ieri a Sharm el Sheikh, e la situazione geopolitica in costante evoluzione sembrano essere stati decisivi. Il verdetto sulla partecipazione dello Stato Ebraico alla kermesse, prevista a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026, slitta così alla riunione tradizionale di dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
