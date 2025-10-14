Eurovision 2026 salta il voto per decidere l’esclusione di Israele L’EBU | Alla luce degli sviluppi in Medio Oriente necessaria una discussione di persona

Ilfattoquotidiano.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Assemblea Generale straordinaria di novembre per votare l’ esclusione di Israele dall’ Eurovision Song Contest 2026 non avrà più luogo. Stando a quanto riportato dalla BBC, l’ Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) ha fatto sapere che “i recenti sviluppi in Medio Oriente” hanno portato a riconsiderare la decisione. Il piano di pace per Gaza, firmato ieri a Sharm el Sheikh, e la situazione geopolitica in costante evoluzione sembrano essere stati decisivi. Il verdetto sulla partecipazione dello Stato Ebraico alla kermesse, prevista a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026, slitta così alla riunione tradizionale di dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

eurovision 2026 salta il voto per decidere l8217esclusione di israele l8217ebu alla luce degli sviluppi in medio oriente necessaria una discussione di persona

© Ilfattoquotidiano.it - Eurovision 2026, salta il voto per decidere l’esclusione di Israele. L’EBU: “Alla luce degli sviluppi in Medio Oriente, necessaria una discussione di persona”

Contenuti che potrebbero interessarti

eurovision 2026 salta votoEurovision 2026: salta il voto per la partecipazione di Israele. Si decide nell’assemblea generale a dicembre - Slitta la votazione per decidere sulla partecipazione di Israele all'Eurovision 2026. Lo riporta eurofestivalnews.com

eurovision 2026 salta votoEurovision 2026, rinviata a dicembre la decisione su Israele - Gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest hanno annunciato di aver rinviato la decisione sulla partecipazione di Israele all'evento del prossimo anno, a causa del cessate il fuoco a Gaza ... tg24.sky.it scrive

eurovision 2026 salta votoEurovision 2026, Friedrich Merz chiede il ritiro della Germania se sarà escluso Israele - Il tedesco Friedrich Merz dice che la Germania dovrebbe ritirarsi se Kan verrà esclusa ... eurofestivalnews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Eurovision 2026 Salta Voto