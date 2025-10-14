Europeo Under 21 Italia-Armenia 5-1
20.12 Azzurrini sempre a punteggio pieno. Manca continuità nel primo tempo. Fa praticamente tutto Ndour: palo (21') di testa,rigore procurato (26') e sbagliato. Poca roba il resto. Nella ripresa cambia l'atteggiamento. Entra Dagasso che sblocca (59') su invito di Pisilli. Raddoppio immediato (62') di Camarda servito a porta vuota da Bartesaghi.Bis personale di Camarda (71') di testa.Fini rapido in tap-in (75').Erroraccio di Palmisani,ringrazia Vardanyan (78'). Rosso a Fortini (86'), palo di Koleosho (88'), pokerissimo di Ekhator (91'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Grande spavento al Circuito Europeo Under 17 di spada a Napoli: il piacentino ferito durante la semifinale. Argento per Valentino Monaco - facebook.com Vai su Facebook
Una notizia rivoluzionaria, annunciata direttamente dalla Federcalcio francese: le partite della Nazionale under 21, da oggi al 2027 (fase finale degli Europei esclusa), saranno trasmesse, in esclusiva e gratuitamente, sui canali YouTube e Twitch dello stream Vai su X
Europei Under 21: Italia-Armenia 5-1 - A segno per gli azzurrini Dagasso (59'), Camarda (62' e 72'), Fini (75') e Ekhator (91'). ansa.it scrive
Italia Under 21, festa a Cremona: 5-1 all'Armenia con Dagasso, Camarda (doppietta), Fini ed Ekhator - C’è voluta un’ora all’Italia Under 21 per sbloccare il risultato contro i pari età dell’Armenia. Scrive ilmessaggero.it
DIRETTA- Calcio, Under 21, Italia-Armenia: azzurrini in campo per blindare il primo posto nel girone - I ragazzi di Baldini inseguono la quarta vittoria consecutiva per chiudere a punteggio pieno la prima tornata di 4 partite. Si legge su msn.com