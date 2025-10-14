Europeo Under 21 Italia-Armenia 5-1

14 ott 2025

20.12 Azzurrini sempre a punteggio pieno. Manca continuità nel primo tempo. Fa praticamente tutto Ndour: palo (21') di testa,rigore procurato (26') e sbagliato. Poca roba il resto. Nella ripresa cambia l'atteggiamento. Entra Dagasso che sblocca (59') su invito di Pisilli. Raddoppio immediato (62') di Camarda servito a porta vuota da Bartesaghi.Bis personale di Camarda (71') di testa.Fini rapido in tap-in (75').Erroraccio di Palmisani,ringrazia Vardanyan (78'). Rosso a Fortini (86'), palo di Koleosho (88'), pokerissimo di Ekhator (91'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

