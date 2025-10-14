Europei Under 21 Titani a caccia dei primi punti nella sfida in casa del Kosovo
Dopo la buona prova di venerdì scorso in amichevole con l’Albania a Tirana, la Nazionale Under 21 di San Marino torna a concentrarsi sulle gare ufficiali. A Pristina, capitale del Kosovo, oggi (calcio d’inizio alle 18) i ragazzi del commissario tecnico Matteo Cecchetti affronteranno i padroni di casa allo Stadio Fadil Vokrri in una nuova sfida valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21. La terza. Sarà inoltre una prima volta ufficiale per le due nazionali giovanili, che mai si sono incrociate prima. Di recente, infatti, solo la Nazionale maggiore ha affrontato il Kosovo, in amichevole, nel 2021. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
