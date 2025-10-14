Europa a casa prosegue il servizio promosso da Giusi Princi

Prosegue senza sosta il lavoro di “Europa a casa”, il servizio promosso dall’europarlamentare calabrese Giusi Princi con l’obiettivo di far conoscere al meglio le opportunità europee di finanziamento, rendendole accessibili a tutti.“Sono molto soddisfatta ella risposta che stiamo ricevendo dal. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

