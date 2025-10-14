Bologna, 14 ottobre 2025 - Il fatto PalaDozza e la voglia di dimostrare di poter trovare continuità anche in Eurolega. Appuntamento al Madison di piazza Azzarita per la Virtus che domani sera alle 20.30 affronterà il Monaco nella quarta giornata di Eurolega. Secondo appuntamento casalingo europeo e secondo solo-out per i bianconeri con il PalaDozza che si sta dimostrando troppo piccole per il calore e il tifo bianconero. Appuntamento importante per i bianconeri contro quella che è una delle squadre più accredita del lotto di Eurolega. “Penso che Monaco sia una delle migliori squadre - conferma coach Dusko Ivanovic - Sono una formazione molto intelligente ed esperta che sa gestire in molte situazioni un eccellente sistema di uno contro uno e pick and roll. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, Virtus in campo contro il Monaco