Eurolega Virtus in campo contro il Monaco
Bologna, 14 ottobre 2025 - Il fatto PalaDozza e la voglia di dimostrare di poter trovare continuità anche in Eurolega. Appuntamento al Madison di piazza Azzarita per la Virtus che domani sera alle 20.30 affronterà il Monaco nella quarta giornata di Eurolega. Secondo appuntamento casalingo europeo e secondo solo-out per i bianconeri con il PalaDozza che si sta dimostrando troppo piccole per il calore e il tifo bianconero. Appuntamento importante per i bianconeri contro quella che è una delle squadre più accredita del lotto di Eurolega. “Penso che Monaco sia una delle migliori squadre - conferma coach Dusko Ivanovic - Sono una formazione molto intelligente ed esperta che sa gestire in molte situazioni un eccellente sistema di uno contro uno e pick and roll. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il 13 Ottobre 2022, la Virtus Bologna ritrovava la vittoria in EuroLega 5432 giorni dopo l'ultima volta. Successo al PalaDozza contro il Bayern Monaco per 66-63. - facebook.com Vai su Facebook
Dopo la sconfitta in Eurolega, la Virtus Bologna sfida Udine in trasferta per la Serie A - X Vai su X
Eurolega, Virtus in campo contro il Monaco - 30 il confronto con i monegaschi, coach Ivanovic: “Sfidiamo una delle migliori squadre, formazione molto intelligente ed esperta” ... sport.quotidiano.net scrive
Eurolega, Virtus Bologna a caccia di riscatto ma sfavorita contro il Monaco: su Planetwin365 Vu Nere a quota 2.40 - Eurolega, Virtus Bologna a caccia di riscatto ma sfavorita contro il Monaco: su Planetwin365 le Vu Nere si puntano a quota 2. Riporta agimeg.it
Pronostici Eurolega giornata 4 - Analisi, guida tv, quote e scommesse Bayern- Da betitaliaweb.it