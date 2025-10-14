Eurolega | Milano sconfitta anche a Monaco di Baviera
Monaco di Baviera (Germania), 14 ottobre 2025 – Si allunga a tre la striscia di sconfitte di fila in Eurolega dell’EA7 Emporio Armani Milano che a Monaco di Baviera perde 64-53 contro il Bayern. Fatale all’Olimpia è stata la ripresa, nella quale i biancorossi hanno pagato lo scotto di un attacco troppo statico al cospetto della difesa dei bavaresi e capace di produrre soltanto 20 punti in altrettanti minuti. Gli uomini di coach Ettore Messina, che si presentavano all’appuntamento senza Zach LeDay e Josh Nebo (out l’ex biancorosso Voigtmann e Jokubaitis nel Bayern), hanno chiuso la gara con percentuali decisamente deficitarie al tiro (40% da due e addirittura 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
