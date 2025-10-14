Euroclub | dj set al Circolo Magnolia

Euroclub, il collettivo di DJ e producer composto da MILES, camoufly, Greg Willen, Lenny Delicious, msft, Automhate, DOMM e Runo, si riunirà dal vivo per uno speciale DJ SET venerdì 24 ottobre al Circolo Magnolia di Milano. Free Entry con sottoscrizione Tessera Arci.Il collettivo ha l’intento di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it