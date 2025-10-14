Se Eugenia Roccella avesse messo in guardia dall’errore di pensare che il fascismo, pure al cento per cento antisemita, rappresenti il cento per cento dell’antisemitismo passato, presente e futuro degli italiani brava gente – e ne costituisca, pure se riveduto e corretto, l’involucro ideologico necessario – avrebbe fatto un buon servizio alla causa della verità. Però Roccella ha fatto un altro servizio a una causa del tutto diversa e la sua colpa non è solo quella, come qualcuno sostiene, di essere inciampata in una parola sbagliata – la “gita” ad Auschwitz – che invece è purtroppo giustissima nella logica del suo discorso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Eugenia Roccella, l’antisemitismo e la relativizzazione della questione della colpa fascista