Eugenia Roccella l’antisemitismo e la relativizzazione della questione della colpa fascista
Se Eugenia Roccella avesse messo in guardia dall’errore di pensare che il fascismo, pure al cento per cento antisemita, rappresenti il cento per cento dell’antisemitismo passato, presente e futuro degli italiani brava gente – e ne costituisca, pure se riveduto e corretto, l’involucro ideologico necessario – avrebbe fatto un buon servizio alla causa della verità. Però Roccella ha fatto un altro servizio a una causa del tutto diversa e la sua colpa non è solo quella, come qualcuno sostiene, di essere inciampata in una parola sbagliata – la “gita” ad Auschwitz – che invece è purtroppo giustissima nella logica del suo discorso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
