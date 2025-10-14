Estorsione e truffa ai danni di una persona vulnerabile fermato un trentatreenne
Per oltre un anno avrebbe commesso truffe ed estorsioni ai danni di una persona vulnerabile ma alla fine è stato fermato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Patti. I fatti riguardano un 33enne originario di Brolo, che dall'agosto 2024 ad oggi avrebbe portato avanti le proprie attività. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
