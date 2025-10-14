Estonia Lettonia e Lituania in allarme contro nemico inesistente russo elaborato piano in caso di invasione per mettere in fuga i civili

Estonia, Lettonia e Lituania, pur consapevoli che Mosca nega qualsiasi intenzione offensiva verso la Nato, non nascondono il timore di un possibile attacco. Secondo fonti locali, i governi baltici stanno lavorando a strategie coordinate di risposta che includono l’evacuazione immediata delle popolaz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Estonia, Lettonia e Lituania in allarme contro “nemico inesistente” russo, elaborato piano “in caso di invasione” per mettere in fuga i civili

Leggi anche questi approfondimenti

Ora che cacciano tutte le spie 80+....(*ironic) Paesi baltici in allerta: piani di evacuazione per 400mila persone Secondo la Reuters, Estonia, Lettonia e Lituania hanno elaborato piani per evacuare almeno 400mila cittadini verso i Paesi vicini, temendo "un’i - facebook.com Vai su Facebook

Estonia, Lettonia e Lituania coordinano per la prima volta i piani di difesa civile in caso di crisi. Previsti percorsi di fuga, punti di raccolta e alloggi per centinaia di migliaia di persone. Mosca smentisce ogni intenzione di attacco alla Nato - X Vai su X

Russia, il piano di evacuazione di Estonia, Lettonia e Lituania in caso di attacco ai Paesi Baltici: l'accerchiamento del corridoio di Suwalki - Allarmati dall'enorme spesa militare della Russia dopo l' invasione dell'Ucraina nel 2022, Estonia, Lettonia e Lituania stanno elaborando piani di emergenza per affrontare ... Lo riporta msn.com

Aerei militari italiani in Estonia, via gli F35: ecco gli Eurofighter. Il cambio della guardia nella missione Nato - Cambio della guardia tra gli aerei italiani impiegati nell'ambito della missione Nato Enhanced Air Policing che contribuisce alla sorveglianza e alla ... ilmattino.it scrive

Nato, muro di droni in Estonia e torbiere impoverite sul fianco Est (dalla Lituania al corridoio di Suwalki): lo scudo terra-aria contro un possibile attacco russo - Da settimane in Lituania, Lettonia ed Estonia vengono segnalati incidenti che coinvolgono droni sia russi che ... ilmessaggero.it scrive