Essere donne Il canto di Cecilia | a Mola incontri mostre e laboratori dedicata alla fotografa e documentarista Mangini

Baritoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una settimana di incontri, mostre e laboratori per riflettere sul ruolo delle donne nella società contemporanea, sull’eredità culturale e civile di Cecilia Mangini e sulla necessità di continuare a interrogarsi - attraverso l’arte e la memoria - sul significato della libertà, della parità e dei. 🔗 Leggi su Baritoday.it

