Esplosione via Prenestina in carcere la donna che ha appiccato l' incendio | Avevo freddo

"Ho acceso il fuoco perché avevo freddo, non volevo fare male a nessuno". Queste le parole pronunciate davanti al giudice dalla donna che nella mattinata di ieri ha appiccato il fuoco a delle sterpaglie tra via Prenestina e viale Palmiro Togliatti, causando l'esplosione di una bombola che ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

