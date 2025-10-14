Esplosione via Prenestina in carcere la donna che ha appiccato l' incendio | Avevo freddo

Romatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho acceso il fuoco perché avevo freddo, non volevo fare male a nessuno". Queste le parole pronunciate davanti al giudice dalla donna che nella mattinata di ieri ha appiccato il fuoco a delle sterpaglie tra via Prenestina e viale Palmiro Togliatti, causando l'esplosione di una bombola che ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

esplosione via prenestina carcereRoma, esplosione al Prenestino: in carcere la clochard 39enne arrestata. Chiesta perizia psichiatrica - 30, dopo aver appiccato un incendio, ha fatto esplodere una bombola di ossigeno ... Scrive msn.com

esplosione via prenestina carcereRoma: esplosione in un cantiere in via Prenestina/ Forse causata da una bombola GPL incendiata - Esplosione a Roma in un cantiere: forse è stata causata da una bombola GPL e sembra che non ci siano stati feriti ... Lo riporta ilsussidiario.net

esplosione via prenestina carcereVia Prenestina: l'esplosione, poi l'incendio e il fumo nero. Il boato fa tremare le finestre delle case e dell'asilo - Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale ... Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Via Prenestina Carcere