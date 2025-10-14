Esplosione uccide carabinieri chi sono i tre fratelli del casolare occupato | Gesto volontario e premeditato

"Si tratta di un gesto volontario e premeditato". Sono queste le parole utilizzate dal procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, riferendosi alla tragica esplosione che, la notte tra il 13 e il 14 ottobre 2025, ha scosso Castel d'Azzano, nel Veronese. Tre carabinieri – Marco Piffari, luogotenente carica speciale, Davide Bernardello, carabiniere scelto, e Valerio Daprà, brigadiere capo qualifica speciale – hanno perso la vita durante un'operazione di sgombero di un casolare occupato dai fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi. Altri undici tra militari, poliziotti e vigili del fuoco sono rimasti gravemente feriti.

