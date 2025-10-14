Esplosione nella notte strage di carabinieri | ci sono due fermati

Un drammatico incidente ha segnato la notte tra il 13 e il 14 ottobre 2025 a Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Tre carabinieri hanno perso la vita e più di dieci tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in seguito a una violenta esplosione che ha raso al suolo un casolare durante un’operazione di sgombero. Secondo le prime ricostruzioni, i militari erano entrati in un casolare su due livelli per liberare l’immobile occupato abusivamente, quando un’esplosione improvvisa ha scosso l’intera zona. L’onda d’urto ha raso al suolo l’edificio, travolgendo chi si trovava all’interno e colpendo anche le abitazioni vicine. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Esplosione nella notte, strage di carabinieri: ci sono due fermati

