Esplosione nel veronese un vicino | Avevano perso tutto minacciavano di fare una cosa del genere

«La situazione gli è sfuggita di mano. Minacciavano di fare una cosa del genere, loro non volevano lasciare la casa. Avevano perso tutto», così un vicino di casa dei tre fratelli dal casolare a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esplosione nel veronese, un vicino: «Avevano perso tutto, minacciavano di fare una cosa del genere»

Scopri altri approfondimenti

Tre carabinieri sono morti e quindici tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. L'esplosione è avvenuta durante lo sgombero di un casolare nel Veronese: un uo - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione durante lo sgombero nel Veronese, tre carabinieri le vittime. Nel video il luogo della deflagrazione a Castel d'Azzano. #ANSA - X Vai su X

«Una bomba» e l'esplosione ha ucciso 3 carabinieri. Il vicino di casa: i Ramponi vivevano senza acqua e luce, l’anno scorso avevano già saturato la casa di gas VIDEO - Nell'esplosione a Castel D'Azzano, nel Veronese, sono morti tre carabinieri, 17 i feriti, alcuni ricoverati in ospedale in fin di vita. Scrive ilgazzettino.it

Esplosione durante uno sgombero: 3 carabinieri morti, 13 feriti tra le forze dell’ordine. Ci sono due fermati - La deflagrazione innescata dagli occupanti, un uomo e una donna, in un casolare a Castel D'Azzano, nel Veronese ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Fanno esplodere il casolare durante lo sgombero nel Veronese: morti tre carabinieri. Ferma... - Tre Carabinieri sono morti nell'esplosione di un immobile rurale nel comune di Castel d'Azzano in provincia di Verona. Si legge su msn.com