esplosione nel veronese durante uno sgombero muoiono tre carabinieri lutto nazionale per i caduti

14 ott 2025

Un boato nella notte ha trasformato un casolare fatiscente alle porte di Verona in un cumulo di macerie: tre carabinieri sono morti e diciassette persone sono rimaste ferite durante un’operazione di sfratto e perquisizione a Castel d’Azzano. Erano circa le 3 del mattino quando i militari sono intervenuti per eseguire due atti giudiziari: lo sgombero civile dell’immobile e una perquisizione penale alla ricerca di armi ed esplosivi. Il casolare, occupato dai fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, è esploso non appena i carabinieri hanno varcato la soglia. Sotto i mattoni e le travi sono rimasti uccisi il luogotenente Marco Piffari, il brigadiere capo Valerio Daprà e il carabiniere scelto Davide Bernardello. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

