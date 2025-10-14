Esplosione nel Veronese Baccini | L’Italia piange grandi servitori dello Stato

Fiumicino, 14 ottobre 2025 – Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, a nome dell’Amministrazione comunale, esprime profondo cordoglio e vicinanza all’Arma dei Carabinieri e alle famiglie dei tre militari tragicamente deceduti a seguito dell’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano in provincia di Verona. Tragedia nel Veronese, esplosione durante uno sgombero: morti 3 carabinieri, 15 feriti “Ci stringiamo con commozione e rispetto – dichiara il Sindaco – attorno alle famiglie dei tre servitori dello Stato che hanno perso la vita nell’adempimento del loro dovere e così come a quanti sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it