Esplosione nel Veronese 13 i feriti tra le forze dell' ordine

Feedpress.me | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 13 i feriti fra Carabinieri, Polizia e Vigili del fuoco nell’esplosione in cui hanno perso la vita tre militari dell’Arma, provocata da una famiglia di tre fratelli che ha fatto saltare una casa colonica a Castel d’Azzano in provincia di Verona mentre era in corso uno sgombero. La casa è completamente distrutta ed è avvolta dalle fiamme, il cui spegnimento sta occupando decine di pompieri.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

esplosione nel veronese 13 i feriti tra le forze dell ordine

© Feedpress.me - Esplosione nel Veronese, 13 i feriti tra le forze dell'ordine

Contenuti che potrebbero interessarti

esplosione veronese 13 feritiLe notizie del giorno, esplosione durante uno sgombero nel veronese: morti 3 carabinieri, 13 feriti. L’avvertimento della Cina agli Usa: “Pronti a guerra commerciale” - Un’esplosione durante uno sgombero a Castel d’Azzano (Verona) ha causato la morte di tre carabinieri e il ferimento ... Scrive blitzquotidiano.it

esplosione veronese 13 feritiEsplosione durante uno sgombero: muoiono 3 carabinieri, 13 i feriti. Fermati due 60enni - Procuratore di Verona, 'una tragedia incredibile'. Secondo ansa.it

esplosione veronese 13 feritiEsplosione nel Veronese, 13 i feriti tra forze ordine - Sono 13 i feriti fra Carabinieri, Polizia e Vigili del fuoco nell’esplosione in cui hanno perso la vita tre militari dell’Arma, provocata da una famiglia ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Veronese 13 Feriti