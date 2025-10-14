Esplosione nel Veronese 13 i feriti tra le forze dell' ordine
Sono 13 i feriti fra Carabinieri, Polizia e Vigili del fuoco nell’esplosione in cui hanno perso la vita tre militari dell’Arma, provocata da una famiglia di tre fratelli che ha fatto saltare una casa colonica a Castel d’Azzano in provincia di Verona mentre era in corso uno sgombero. La casa è completamente distrutta ed è avvolta dalle fiamme, il cui spegnimento sta occupando decine di pompieri.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
