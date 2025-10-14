Milano, 14 ott. (askanews) - Tre arresti in seguito alla tragedia che si è consumata nella notte con l'esplosione in un casolare nel Veronese, a Castel d'Azzano: una deflagrazione devastante ha causato la morte di tre carabinieri durante un'operazione di sgombero di un casolare occupato da tre fratelli. A perdere la vita nello svolgimento delle loro funzioni il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia hanno fatto visita al Comando Generale come forma di vicinanza all'Arma a seguito del decesso dei tre militari in provincia di Verona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Esplosione in un casolare vicino Verona, muoiono tre Carabinieri