Esplosione in un casolare durante lo sgombero | 3 carabinieri morti 21 persone in ospedale Fermati tre fratelli

Veronasera.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un bilancio drammatico quello dell'esplosione che si è verificata nella notte tra lunedì e martedì a Castel D'Azzano, durante un'operazione delle forze dell'ordine in un casolare in via San Martino: tre carabinieri sono morti nell'episodio, mentre altre 21 persone sono state portate in ospedale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

