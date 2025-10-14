Esplosione in un casolare durante lo sgombero | 3 carabinieri morti 21 persone in ospedale Fermati tre fratelli

È un bilancio drammatico quello dell'esplosione che si è verificata nella notte tra lunedì e martedì a Castel D'Azzano, durante un'operazione delle forze dell'ordine in un casolare in via San Martino: tre carabinieri sono morti nell'episodio, mentre altre 21 persone sono state portate in ospedale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondisci con queste news

Le fiamme altissime, le macerie, i muri sbriciolati dopo l'esplosione di un casolare a Castel D'Azzano. Tre carabinieri sono morti, i feriti sono almeno una quindicina, l'esplosione è stata sentita nel raggio di 5 km. Fermati i tre fratelli che vivevano nell'abitazione - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione a Castel D'Azzano durante lo sgombero di un casolare. Muoiono tre carabinieri, 15 feriti tra le forze dell'ordine https://tg.la7.it/cronaca/esplosione-sgombero-casolare-carabinieri-castel-azzano-14-10-2025-245888… - X Vai su X

Esplosione a Castel D'Azzano durante lo sgombero di un casolare. Muoiono tre carabinieri, 15 feriti tra le forze dell'ordine - Procuratore: "Tragedia incredibile" ... Secondo tg.la7.it

Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Due fermati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Si legge su msn.com

Esplosione durante lo sgombero, tre carabinieri morti: l'incendio e i soccorsi disperati nel casolare di Castel D'Azzano VIDEO - Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è ... ilgazzettino.it scrive