Esplosione in un casolare durante lo sgombero | 3 carabinieri morti 13 feriti Due fratelli fermati ricercato il terzo
È un bilancio drammatico quello dell'esplosione che si è verificata nella notte tra lunedì e martedì a Castel D'Azzano, durante un'operazione delle forze dell'ordine in un casolare in via San Martino: tre carabinieri sono morti nell'episodio, mentre altre tredici persone sono rimaste ferite tra. 🔗 Leggi su Veronasera.it
$Esplosione durante uno sgombero: muoiono 3 carabinieri, 13 i feriti. Fermati due 60enni. Crolla un casolare, un terzo familiare in fuga. Casa satura di gas, esplosione all'apertura della porta. @Emergenza24 $breaking $news $Verona ansa.it/sito/notizie/c - X Vai su X
Colpo al casolare. Complice e padre, aveva abbandonato figlio e parente dopo l'esplosione Svolta nelle indagini, denunciato per furto aggravato e omissione di soccorso il babbo del ladro deceduto - facebook.com Vai su Facebook
Castel d'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare. Morti 3 carabinieri, fermati 2 fratelli - Un’esplosione improvvisa, un boato che ha squarciato il silenzio della campagna veronese. Si legge su iltempo.it
Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Due fermati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Lo riporta tg24.sky.it
Esplode casolare durante uno sgombero, morti 3 carabinieri. Una decina i feriti - Coinvolti militari e agenti di polizia che erano sul posto dov'era in corso un'attività di controllo di un'abitazione al cui interno c'erano tre persone. Si legge su rainews.it