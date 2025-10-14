Esplosione in un casolare durante lo sgombero | 3 carabinieri morti 13 feriti Due fratelli fermati ricercato il terzo

Veronasera.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un bilancio drammatico quello dell'esplosione che si è verificata nella notte tra lunedì e martedì a Castel D'Azzano, durante un'operazione delle forze dell'ordine in un casolare in via San Martino: tre carabinieri sono morti nell'episodio, mentre altre tredici persone sono rimaste ferite tra. 🔗 Leggi su Veronasera.it

