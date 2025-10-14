Esplosione in un appartamento | ferito un uomo 18 famiglie fuori dalle case

Chietitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di spavento nella serata di lunedì 13 ottobre causati dall'esplosione in un condominio nella zona nord di Avezzano.Da quanto si è appreso, la deflagrazione ha interessato la cucina di un appartamento al quarto piano, provocando il parziale crollo delle tramezzature interne e danneggiando. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

esplosione appartamento ferito uomoEsplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri, 15 feriti. Fermato anche il terzo fratello che era fuggito - Il casolare era saturo di gas, esplosione all'apertura della porta. ansa.it scrive

esplosione appartamento ferito uomoEsplosione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri: la casa satura di gas, lo scoppio all'apertura della porta, l'irruzione e il crollo. La ricostruzione - Lo sgombero nel casolare di Castel d'Azzano (Verona) dove nella notte è avvenuta l'esplosione che ha ucciso tre carabinieri e ferito 13 persone tra i rappresentanti delle ... Da leggo.it

esplosione appartamento ferito uomoCastel D'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri. Tre fratelli arrestati - Il casolare era saturo di gas, esplosione all'apertura della porta. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Appartamento Ferito Uomo